Сегодня состоится встреча в нормандском формате: кто будет

Глава МИД Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Сегодня, 2 сентября, в Берлине соберутся топ-дипломаты Украины, ФРГ, Франции и страны-оккупанта России, чтобы обсудить подготовку к новой встрече лидеров нормандского формата.

В столицу Германии отправились новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак (данные УНИАН).

По сообщениям в росСМИ, Кремль представит один из архитекторов российской гибридной агрессии в Донбассе - помощник президента РФ Владислав Сурков.

Представители Франции и Германии пока не назывались.

Украинский лидер Владимир Зеленский уже несколько недель предлагает расширить нормандский формат: включить туда лидеров США и Британии - президента Дональда Трампа и премьера Бориса Джонсона соответственно. Эта идея остается пока что на уровне идеи.

Ранее Кремль прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским.

Справка. Нормандская четверка - группа лидеров четырех стран (Украина, ФРГ, Франция и РФ) по урегулированию ситуацию на востоке Украины.

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