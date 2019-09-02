Сегодня состоится встреча в нормандском формате: кто будет

Сегодня, 2 сентября, в Берлине соберутся топ-дипломаты Украины, ФРГ, Франции и страны-оккупанта России, чтобы обсудить подготовку к новой встрече лидеров нормандского формата.
В столицу Германии отправились новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Андрей Ермак (данные УНИАН).
По сообщениям в росСМИ, Кремль представит один из архитекторов российской гибридной агрессии в Донбассе - помощник президента РФ Владислав Сурков.
Представители Франции и Германии пока не назывались.
Украинский лидер Владимир Зеленский уже несколько недель предлагает расширить нормандский формат: включить туда лидеров США и Британии - президента Дональда Трампа и премьера Бориса Джонсона соответственно. Эта идея остается пока что на уровне идеи.
Ранее Кремль прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским.
Справка. Нормандская четверка - группа лидеров четырех стран (Украина, ФРГ, Франция и РФ) по урегулированию ситуацию на востоке Украины.
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