Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кто вчера погиб под Павлополем у морпехов: имена и фото

Кто вчера погиб под Павлополем у морпехов: имена и фото - Фото
Иллюстративное фото: ЕРА
07.08.2019, 14:45

Погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов

Вчера, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе из-за обстрела со стороны боевиков четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. 7 августа стали известны их имена, передает Новинарня со ссылкой на волонтеров Книги памяти и страницы в социальны сетях местных органов власти. 

Старший матрос - Александр Шарко, 1988 года рождения. Родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде был помощником гранатометчика. 

Матрос Владислав Рак - родился 1998 года. Родом из смт Козелець в Черниговской области. В подразделении морской пехоты служил на должности гранатометчика. 

Солдат Сергей Шандра родился в 1995 году. Родом из села Торчин, что в Винницкой области. 

Матрос Василий Курдов - село Ганнивка, что в Николаевской области. Служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.

6 августа, в 10:20 оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя под Мариуполем"В результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - говорилось в сообщении штаба ООС. 

Напишите нам
война Донбасс потери павлополь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 