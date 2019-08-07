Кто вчера погиб под Павлополем у морпехов: имена и фото

Иллюстративное фото: ЕРА

Вчера, 6 августа, в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе из-за обстрела со стороны боевиков четверо украинских военных получили ранения, несовместимые с жизнью. 7 августа стали известны их имена, передает Новинарня со ссылкой на волонтеров Книги памяти и страницы в социальны сетях местных органов власти.

Старший матрос - Александр Шарко, 1988 года рождения. Родом из Козелецкого района Черниговской области. В бригаде был помощником гранатометчика.

Матрос Владислав Рак - родился 1998 года. Родом из смт Козелець в Черниговской области. В подразделении морской пехоты служил на должности гранатометчика.

Солдат Сергей Шандра родился в 1995 году. Родом из села Торчин, что в Винницкой области.

Матрос Василий Курдов - село Ганнивка, что в Николаевской области. Служил в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВМС ВСУ.

6 августа, в 10:20 оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя под Мариуполем. "В результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - говорилось в сообщении штаба ООС.