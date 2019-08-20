В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

В Кремле прокомментировали возможность встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.
Конкретики в данном вопросе, по словам Пескова, пока нет.
"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", - сказал он.
Комментируя возможную встречу лидеров стран нормандской четверки, спикер Кремля сказал что ее даты пока также нет. Он добавил, что "есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов", и "там и будет идти на экспертном уровне подготовка".
По словам Пескова, помощники президентов должны провести встречи "в обозримой перспективе".
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