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В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским - Фото
Дмитрий Песков (фото - EPA)
20.08.2019, 15:50

Песков заявил, что "вопросов больше, чем ответов"

В Кремле прокомментировали возможность встречи президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом журналистам заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишет Интерфакс.

Конкретики в данном вопросе, по словам Пескова, пока нет.

"Здесь больше вопросов, чем ответов. Пока никаких наметок нет по возможной встрече с президентом Зеленским", - сказал он.

Комментируя возможную встречу лидеров стран нормандской четверки, спикер Кремля сказал что ее даты пока также нет. Он добавил, что "есть определенные сроки проведения встреч экспертов, встреч помощников президентов", и "там и будет идти на экспертном уровне подготовка".

По словам Пескова, помощники президентов должны провести встречи "в обозримой перспективе".

  • 7 августа  Зеленский позвонил Путину и попросил повлиять на боевиков в Донбассе, чтобы они не стреляли.
  • Впервые Путин и Зеленский пообщались по телефону 11 июля.

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Путин Зеленский встреча нормандская четверка
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