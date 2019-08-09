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МИД Франции: Изменения нормандского формата нет в повестке дня

МИД Франции: Изменения нормандского формата нет в повестке дня - Фото
Эмманюэль Макрон (фото - EPA) Фото: EPA
09.08.2019, 21:00

Там отметили, что Франция и Германия согласовывают усилия со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером

МИД Франции заявил, что изменение нормандского формата переговоров об урегулировании ситуации в Донбассе, о необходимости которой говорил президент Владимир Зеленский, не стоит на повестке дня. Об этом сказал представитель МИД Франции сегодня на брифинге, сообщает Радио Свобода.

Чиновник отметил, что Франция и Германия согласовывают усилия со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером.

"Изменение "нормандского порядка" не стоит на повестке дня", - сказал представитель французского внешнеполитического ведомства.

Ранее заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что на расширение состава нормандского формата, в частности за счет вхождения туда США, нужно согласие всех сторон процесса.

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Владимир Зеленский франция нормандский формат
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