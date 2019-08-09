В США отреагировали на призыв Зеленского о новом формате по войне

Джордж Кент (фото - usip.org)

Чтобы расширить состав нормандского формата об урегулировании гибридного конфликта РФ vs Украина, в частности за счет вхождения туда США, нужно согласие всех сторон процесса. Об этом, реагируя на соответствующий призыв президента Владимира Зеленского, сказал Украинской службе Голоса Америки заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент.

"Украина имеет все права искать партнеров для решения одного из крупнейших конфликтов современной Европы. В отношении нормандского формата из четырех стран - США выразили желание участвовать в решении конфликта в Донбассе. Сейчас эти усилия возглавляет назначенный для проведения переговоров спецпредставитель Курт Волкер", - пояснил дипломат Госдепа.

Он утверждает, что преданность США сохранению территориальной целостности и суверенитета Украины "является непоколебимой", но "нужна договоренность всех сторон для создания любого нового формата".

Американский чиновник заверил, что Вашингтон "очень поддерживает усилия президента Зеленского по осуществлению шагов в направлении мира".

Нормандский формат - это Украина, Германия, Франция и страна-агрессор РФ, которая не признаёт своего участия в войне против Украины.

В декабре 2018 года Кент заявил, что США не планируют размещать военные базы в Украине.

Дипломат Госдепа говорил, стратегия путинской РФ – не такая, как в XIX веке, когда, чтобы напасть, обязательно нужно объявлять войну.

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