Меркель: Мы с Макроном хотим скорой встречи в нормандском формате

Встреча Большой семерки (Фото: EPA)

Берлин и Париж стремятся как можно скорее провести саммит лидеров государств "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России. Об этом сегодня, 25 августа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита G7, который проходит в французском городе Биарриц, передает Deutsche Welle.

По словам Меркель, она и президент Франции Эмманюэль Макрон хотят, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась максимально быстро после проведения подготовительной встречи советников в нормандском формате, а при необходимости - и министров иностранных дел. Местом проведения следующего саммита должен стать Париж, поскольку последняя встреча лидеров "нормандской четверки" проходила в Германии.

Меркель подчеркнула важность скорейшего проведения встречи для содействия определенным успехам в минском процессе.

Канцлер добавила, что у нее сложилось впечатление, что с новым президентом Украины Владимиром Зеленским это возможно.

"При наличии доброй воли обеих сторон мы должны достичь прогресса", - отметила Меркель.

Читайте также: США готовы присоединиться к нормандскому формату - Волкер