Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Меркель: Мы с Макроном хотим скорой встречи в нормандском формате

Меркель: Мы с Макроном хотим скорой встречи в нормандском формате - Фото
Встреча Большой семерки (Фото: EPA)
25.08.2019, 23:27

Канцлер Германии подчеркнула важность скорейшего проведения встречи для содействия определенным успехам в минском процессе

Берлин и Париж стремятся как можно скорее провести саммит лидеров государств "нормандской четверки" - Германии, Франции, Украины и России. Об этом сегодня, 25 августа, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время саммита G7, который проходит в французском городе Биарриц, передает Deutsche Welle.

По словам Меркель, она и президент Франции Эмманюэль Макрон хотят, чтобы эта встреча на высшем уровне состоялась максимально быстро после проведения подготовительной встречи советников в нормандском формате, а при необходимости - и министров иностранных дел. Местом проведения следующего саммита должен стать Париж, поскольку последняя встреча лидеров "нормандской четверки" проходила в Германии.

Меркель подчеркнула важность скорейшего проведения встречи для содействия определенным успехам в минском процессе. 

Канцлер добавила, что у нее сложилось впечатление, что с новым президентом Украины Владимиром Зеленским это возможно.

"При наличии доброй воли обеих сторон мы должны достичь прогресса", - отметила Меркель.

Читайте также: США готовы присоединиться к нормандскому формату - Волкер

Напишите нам
Ангела Меркель эмманюэль макрон нормандский формат
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 