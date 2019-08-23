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США готовы присоединиться к Нормандскому формату - Волкер

США готовы присоединиться к Нормандскому формату - Волкер - Фото
Курт Волкер (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
23.08.2019, 17:54

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины заявил, что США полностью поддерживает нормандский формат

Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в случае необходимости США готовы присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщает DW.

"Если есть необходимость в более широком формате, конечно, мы подключимся", - заявил Волкер. 

Одновременно американский дипломат добавил, что Вашингтон полностью поддерживает нормандский формат. 

По мнению спецпредставителя, проблемой этих встреч является не формат, а политическая воля России воплотить в жизнь свои обязательства по минским договоренностям.

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Курт Волкер нормандский формат
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