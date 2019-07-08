Зеленский обратился к Путину: "Надо поговорить?" Давайте

Владимир Зеленский (фото - пресс-служба президента)

Если российский лидер страны-оккупанта РФ Владимир Путин считает, что "надо поговорить", как это предлагают сделать пропагандисты Кремля на каналах РФ и Украины, то официальный Киев согласен сделать это в расширенном за счет США и Британии нормандском формате. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в обращении к нации по поводу скандала с телемостом NewsOne-Россия 1.

"...А теперь хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте. Обсудим, чей Крым, и кого там нет на Донбассе", - сказал он.

Компанию для разговора Зеленский предложил следующую: он сам, Путин, президент США Дональд Трамп, премьер Британии Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Место? Думаю, президент Беларуси Александр Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский.

"Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить. Ведь надо же поговорить", - подытожил глава государства.

12 июля подконтрольный куму президента страны-оккупанта Владимира Путина украинский канал NewsOne и один из главных рупоров антиукраинской пропаганды - канал Россия 1 - намерены провести совместный телемарафон "Надо поговорить". Сегодня возле здания NewsOne Виктора Медведчука собирают акцию протеста против этих планов. Секретарь СНБО попросил "прекратить истерику" и заверил, что "работает над решениями".