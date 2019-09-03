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Пристайко приехал с "нормандской" встречи: есть тайное соглашение

Пристайко приехал с "нормандской" встречи: есть тайное соглашение - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
03.09.2019, 06:20

Министр заявил, что о дате возможного саммита лидеров "Нормандии" пока рано говорить: они решат это на основе отчетов своих советников

Саммит лидеров нормандской четверки состоится в том случае, если будут выполнены конкретные договоренности, достигнутые на вчерашней встрече на уровне политических советников. Как пишет Укринформ, об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, 2 сентября в Берлине прошли почти восьмичасовые переговоры.

"Надеюсь, что достигнутые договоренности, которые мы собираемся выполнить все, будут имплементированы в ближайшее время, и мы сможем открыть путь к встрече на высшем уровне", - отметил он.

Пристайко утверждает, что "есть определенный успех", на основе которого советники собираются основывать следующую встречу лидеров. О чем идет речь, он отказался говорить, сказав, что по общей договоренности, раскрыть эту информацию он не может.

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Тем не менее, одно из конкретных первостепенных достижений - это процесс разведения сил и средств в Станице Луганской. Для подтверждения успеха там нужно прекратить стрелять, выждать неделю без непосредственной угрозы обстрелов, и только затем отводить вооружение и личные составы. Затем идет разминирование, снятие фортификаций и возобновление работы дороги.

По словам главы МИД, ради достижения конкретного прогресса в этой точке было решено вложить пока что все усилия в Станице Луганской.

Министр считает, что перед встречей лидеров дополнительные подготовительные встречи - на уровне глав МИД - не нужны.

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Он отметил, что в Берлине не шла речь об обмене заложниками и пленными: это вопрос обсуждения в формате "Минска". Также не обсуждалась миротворческая миссия в Донбассе и "дорожная карта" выполнения минских соглашений с последнего саммита почти три года назад.

Подытожил Пристайко тем, что заверил: у президента Владимира Зеленского собираются "завершить войну как можно скорее".

Справка. Нормандская четверка - группа лидеров четырех стран (Украина, ФРГ, Франция и РФ) по урегулированию ситуацию на востоке Украины.

  • В ночь на 1 сентября оккупанты впервые с 21 июля использовали артиллерию (в Водяном). Тот же калибр 122 мм был применен боевиками и вчера.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику гибридной войны РФ против Украины.
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станица луганская нормандский формат вадим пристайко
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