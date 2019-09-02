Зеленский говорит, что в Станице начнут строить мост. ВСУ начеку

Блокпост Станица Луганская (фото - Дарка Олифер/Facebook)

Президент Владимир Зеленский считает, что в пгт Станица Луганская, где проходит линия разграничения между свободной и временно оккупированной Россией территорией Украины, уже можно восстанавливать разрушенный боевиками мост. Об этом он заявил в начале совместного с руководством Рады, Кабмина и правоохранительных органов заседания.

Это обстоятельство президент представил как "небольшую победу и достижение".

"Демонтировали, наконец, на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим стратегическим вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской", - сказал он и перешел в другим вопросам повестки дня.

Сегодня штаб операции объединенных сил сообщил в Facebook, что на 09:00 утра начат демонтаж последнего фортификационного сооружения в районе КПВВ "Станица Луганская", и что Украина готова начать работы на разрушенном мосту.

Военные уточнили, что при этом оккупанты якобы не ведут инженерные работы по демонтажу. Более того, уточняет штаб, "гибриды" лишь укрепляют "временное сооружение синего цвета с надписью СЦКК (кунг)".

"В случае обострения ситуации на участке разведения №1 объединенные силы дадут адекватный ответ", - пригрозили военные.