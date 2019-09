Конгресс США начал процедуру импичмента в отношении Трампа

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Заявление об этом сделала спикер Палаты Нэнси Пелоси.

"На этой неделе президент признал, что просил президента Украины совершить действия, которые принесут ему (Трампу - ред.) политическую выгоду. Действия Трампа свидетельствуют о позорном факте предательства президентом его присяги, предательства нашей национальной безопасности и предательства чистоты наших выборов. Поэтому сегодня я объявляю, что Палата представителей начинает официальную процедуру расследования для импичмента", - заявила Пелоси.

Она упомянула, что в течение нескольких месяцев в комитетах Конгресса шли расследования в отношении действий Трампа, также прошли слушания в судах. Теперь расследования будут продолжены в рамках процедуры импичмента. "Президент должен понести ответственность. Никто не выше закона", - подчеркнула Пелоси.

Трамп ответил в Twitter: "Они даже не видели расшифровки звонка. Тотальная охота на ведьм!"

They never even saw the transcript of the call. A total Witch Hunt!