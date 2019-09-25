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Конгресс США начал процедуру импичмента в отношении Трампа

Конгресс США начал процедуру импичмента в отношении Трампа - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
25.09.2019, 06:54

Президента США обвиняют в нарушении присяги, предательстве национальных интересов и нарушении чистоты выборов

Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента в отношении президента США Дональда Трампа. Заявление об этом сделала спикер Палаты Нэнси Пелоси.

"На этой неделе президент признал, что просил президента Украины совершить действия, которые принесут ему (Трампу - ред.) политическую выгоду. Действия Трампа свидетельствуют о позорном факте предательства президентом его присяги, предательства нашей национальной безопасности и предательства чистоты наших выборов. Поэтому сегодня я объявляю, что Палата представителей начинает официальную процедуру расследования для импичмента", - заявила Пелоси.

Она упомянула, что в течение нескольких месяцев в комитетах Конгресса шли расследования в отношении действий Трампа, также прошли слушания в судах. Теперь расследования будут продолжены в рамках процедуры импичмента. "Президент должен понести ответственность. Никто не выше закона", - подчеркнула Пелоси.

Трамп ответил в Twitter: "Они даже не видели расшифровки звонка. Тотальная охота на ведьм!"

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