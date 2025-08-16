Reuters: Зеленский отказал Трампу на требование Путина сдать Донбасс

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский отклонил требование диктатора Владимира Путина о выводе украинских войск из Донецкой области, когда эту позицию озвучил президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров.

По его данным, во время звонка Трамп сообщил, что Путин предложил "заморозить" большинство линий фронта, если украинские силы полностью оставят Донецкую область.

Читайте также Унижение Трампа. Как переговоры с Путиным на Аляске повлияют на Украину

Зеленский отклонил это требование, заметил собеседник.

Кроме того, он подтвердил, что европейские лидеры были приглашены на встречу президентов Украины и США в Белом доме 18 августа.

Ранее руководитель Украины публично отказывался от предложений об "обмене" территориями и выводе украинских войск из украинского же Донбасса.