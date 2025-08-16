Reuters: Зеленский отказал Трампу на требование Путина сдать Донбасс
Президент Владимир Зеленский отклонил требование диктатора Владимира Путина о выводе украинских войск из Донецкой области, когда эту позицию озвучил президент США Дональд Трамп после саммита на Аляске. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на собеседника, знакомого с ходом переговоров.
По его данным, во время звонка Трамп сообщил, что Путин предложил "заморозить" большинство линий фронта, если украинские силы полностью оставят Донецкую область.
Зеленский отклонил это требование, заметил собеседник.
Кроме того, он подтвердил, что европейские лидеры были приглашены на встречу президентов Украины и США в Белом доме 18 августа.
Ранее руководитель Украины публично отказывался от предложений об "обмене" территориями и выводе украинских войск из украинского же Донбасса.
- Про подобные требования со стороны Путина, которые Трамп передал партнерам во время звонка, заявляла и газета The New York Times со ссылкой на свои источники.
