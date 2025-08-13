Зеленский уверен, что Путину не нужны украинские земли. Нет смысла выходить из Донбасса

Президент подчеркнул, что никаких гарантий вроде членства в НАТО Украине не предлагают. Но если выйти из Донбасса, РФ оттуда будет наступать дальше

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский не поддерживает идею "обмена" территориями, аргументируя это тем, что дополнительные земли российскому диктатору Владимиру Путину на самом деле не нужны. Как передает корреспондентка LIGA.net, на встрече с журналистами глава государства подчеркнул, что такой "обмен" привел бы только к новой войне.

"Сколько у России территорий? Что для них такое треть нашей Донецкой области? Что для них такое вся территория нашего государства? У них не заселенная в разы большая территория, чем наше государство. Я имею в виду, какие-то там люди есть, но там нет развитых городов или вообще нет жизни", – подчеркнул президент.

Он убежден, что это не вопрос земель, потому что РФ – самая большая территория в мире.

"Что делает Путин? Ему нужна оккупация нашего государства не с точки зрения территории. Ему не нужна суверенная Украина. И в этом вся игра. Все эти территории не играют никакой роли для него", – убежден Зеленский.

Он спросил – если вопрос не в километрах, то какой смысл выходить из 9000 кв. км Донецкой области, которые Украина сейчас контролирует?

"Просто ему помочь подготовить новую военную операцию? А значит нам нужны гарантии безопасности, что сохранят прежде всего наше государство, суверенное государство, нашу независимость", – сказал Зеленский.

Президент спросил, в чем заключался бы "компромисс" в случае, если бы Украина вышла из Донбасса – ведь ни членства в НАТО, ни в Евросоюзе, ни других гарантий Украине не обещали.

В частности, как подчеркнул Зеленский, россияне бы не позволили разместить американские базы на территории Украины.

"Ну, значит, ты боишься баз Америки? Боишься, что американцы будут наступать? Русские говорят: "Нет, мы этого не боимся". А, вы не боитесь? Ты просто хочешь наступать и не хочешь, чтобы американцы там стояли? "Да". О чем мы говорим? Надо разобраться в целях Путина и в смыслах, которые он постоянно демонстрирует и говорит. И если в этом разобраться – станет понятно, что происходит и что он делает", – добавил президент.