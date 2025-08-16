Reuters: Зеленський відмовив Трампу на вимогу Путіна здати Донбас
Президент Володимир Зеленський відхилив вимогу диктатора Володимира Путіна про виведення українських військ з Донецької області, коли цю позицію озвучив президент США Дональд Трамп після саміту на Алясці. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на співрозмовника, знайомого з ходом перемовин.
За його даними, під час дзвінка Трамп повідомив, що Путін запропонував "заморозити" більшість ліній фронту, якщо українські сили повністю залишать Донецьку область.
Зеленський відхилив цю вимогу, зауважив співбесідник.
Окрім цього, він підтвердив, що європейські лідери були запрошені на зустріч президентів України й США у Білому домі 18 серпня.
Раніше керівник України публічно відмовлявся від пропозицій про "обмін" територіями та виведення українських військ з українського ж Донбасу.
- Про подібні вимоги з боку Путіна, які Трамп передав партнерам під час дзвінку, заявляла і газета The New York Times з посиланням на свої джерела.
