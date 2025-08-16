Reuters: Зеленський відмовив Трампу на вимогу Путіна здати Донбас

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський відхилив вимогу диктатора Володимира Путіна про виведення українських військ з Донецької області, коли цю позицію озвучив президент США Дональд Трамп після саміту на Алясці. Про це заявляє агенція Reuters з посиланням на співрозмовника, знайомого з ходом перемовин.

За його даними, під час дзвінка Трамп повідомив, що Путін запропонував "заморозити" більшість ліній фронту, якщо українські сили повністю залишать Донецьку область.

Читайте також Приниження Трампа. Як переговори з Путіним на Алясці вплинуть на Україну

Зеленський відхилив цю вимогу, зауважив співбесідник.

Окрім цього, він підтвердив, що європейські лідери були запрошені на зустріч президентів України й США у Білому домі 18 серпня.

Раніше керівник України публічно відмовлявся від пропозицій про "обмін" територіями та виведення українських військ з українського ж Донбасу.