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Военная помощь США: Трамп хочет знать, что в Украине с коррупцией

Военная помощь США: Трамп хочет знать, что в Украине с коррупцией - Фото
Майкл Пенс (Фото: EPA)
02.09.2019, 15:42

"Президент хочет быть уверенным, что эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины", - сказал Пенс

Перед принятием решения о продолжении военной помощи Украине президент США Дональд Трамп изучит информацию о состоянии борьбы с коррупцией. Об этом в Варшаве во время совместной пресс конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает корреспондент Укринформа.

Пенс заявил, что США будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины, однако "президент Трамп подчеркнул, что есть проблемы с вопросами коррупции".

Перед принятием решения о продолжении помощи он хотел услышать информацию о борьбе с коррупцией лично от президента Владимира Зеленского в Варшаве, где планировалась их встреча. Однако Трамп был вынужден отменить поездку в Варшаву из-за наступления урагана Дориан.

По словам Пенса, украинская сторона предоставила эту информацию. Он передаст ее Трампу.

Пенс заявил, что Зеленский сообщил о более чем 200 законодательных инициатив в сфере борьбы с коррупцией.

"Президент Трамп хочет быть уверенным, что эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины", - сказал Пенс.

Отвечая на вопрос американских журналистов, вице-президент отметил, что приостановление военной помощи Украине не связано с тем, что "Руди Джулиани (личный адвокат Трампа, - ред.) пытается найти в Украине что-то на Джо Байдена (вероятного конкурента Трампа в борьбе за пост президента США, - ред.)".

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коррупция Владимир Зеленский США дональд трамп помощь майк пенс
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