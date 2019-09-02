Военная помощь США: Трамп хочет знать, что в Украине с коррупцией

Майкл Пенс (Фото: EPA)

Перед принятием решения о продолжении военной помощи Украине президент США Дональд Трамп изучит информацию о состоянии борьбы с коррупцией. Об этом в Варшаве во время совместной пресс конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает корреспондент Укринформа.

Пенс заявил, что США будет и в дальнейшем поддерживать территориальную целостность Украины, однако "президент Трамп подчеркнул, что есть проблемы с вопросами коррупции".

Перед принятием решения о продолжении помощи он хотел услышать информацию о борьбе с коррупцией лично от президента Владимира Зеленского в Варшаве, где планировалась их встреча. Однако Трамп был вынужден отменить поездку в Варшаву из-за наступления урагана Дориан.

По словам Пенса, украинская сторона предоставила эту информацию. Он передаст ее Трампу.

Пенс заявил, что Зеленский сообщил о более чем 200 законодательных инициатив в сфере борьбы с коррупцией.

"Президент Трамп хочет быть уверенным, что эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины", - сказал Пенс.

Отвечая на вопрос американских журналистов, вице-президент отметил, что приостановление военной помощи Украине не связано с тем, что "Руди Джулиани (личный адвокат Трампа, - ред.) пытается найти в Украине что-то на Джо Байдена (вероятного конкурента Трампа в борьбе за пост президента США, - ред.)".