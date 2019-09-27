В начале сентября 2019 года американские СМИ сообщили, что хозяин Белого дома Дональд Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского – помочь ему с компроматом на соперника по президентской гонке 2020 года. Выяснилось, что Трампа интересует работа сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией и сообщения о связанной с этим коррупцией.

СМИ США намекают, что временная заморозка военной помощи Украине в конце лета не была "случайной", а связана именно с этими намерениями Трампа: якобы это сделано, чтобы "надавить" на Киев, чтобы тот сотрудничал против Байденов.

Разведку США обеспокоил телефонный разговор Трамп-Зеленский 25 июля. Под давлением общественности, СМИ и оппонентов Трамп обнародовал расшифровку беседы.

Демократы в Конгрессе инициировали импичмент Трампа.