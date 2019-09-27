В начале сентября 2019 года американские СМИ сообщили, что хозяин Белого дома Дональд Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского – помочь ему с компроматом на соперника по президентской гонке 2020 года. Выяснилось, что Трампа интересует работа сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией и сообщения о связанной с этим коррупцией.
СМИ США намекают, что временная заморозка военной помощи Украине в конце лета не была "случайной", а связана именно с этими намерениями Трампа: якобы это сделано, чтобы "надавить" на Киев, чтобы тот сотрудничал против Байденов.
Разведку США обеспокоил телефонный разговор Трамп-Зеленский 25 июля. Под давлением общественности, СМИ и оппонентов Трамп обнародовал расшифровку беседы.
Демократы в Конгрессе инициировали импичмент Трампа.
Личный адвокат Трампа Джулиани пригрозил опубликовать доказательства того, что Украина якобы вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.
Трамп написал в Twitter: "Зеленский сам сказал, что я не оказывал на него давления, чтобы он сделал что-то неправильное. Какое еще доказательство может быть лучше?"
По словам президента США, когда Байден был вице-президентом, он с сыном "влиял на украинского президента, а также украл миллионы из Китая".
Информатор, который подал жалобу на Трампа, является сотрудником ЦРУ из Белого дома, утверждают в The New York Times.
Джозеф Байден назвал обвинения Трампа в его адрес "попыткой сфальсифицировать выборы" в 2020 году.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Хантер Байден не нарушал украинских законов, но в деле об "украинском вмешательстве" в выборы президента США в 2016 году "есть признаки сговора".
Бывший генпрокурор Юрий Луценко расценивает текст жалобы разведчика США в части информации о себе как "манипулятивный и неоднократно не соответствующий истине".
И.о. директора Нацразведки США Джозеф Магуайр признал вредной для нации любую просьбу к иностранному правительству со стороны президента США о помощи на выборах. Он заявил, что не знает, кто из его ведомства отправил жалобу на "недопустимое" предложение Трампа Зеленскому, и что он не будет препятствовать обличителю свидетельствовать перед Конгрессом.
Трамп раскритиковал рассекреченное сообщение информатора о его беседе с Зеленским. "Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость!" - написал он.
Трамп якобы предложил Зеленскому в телефонном разговоре оставить действующего на тот момент генпрокурора Луценко в должности: это следует из рассекреченного сообщения информатора.
Личный адвокат Трампа Джулиани пытался встретиться с главой ОПУ Богданом и главой СБУ Бакановым - это следует из сообщения информатора. Состоялись ли эти встречи, информатору неизвестно.
Из сообщения информатора следует, что спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер на следующий день после телефонного разговора президентов США и Украины советовал украинскому руководству, как "вести себя" ("navigate") в отношении требований, которые Трамп выдвинул Зеленскому.
Трамп не пустил вице-президента Пенса на инаугурацию Зеленского, следует из сообщения информатора. По словам осведомителя, чиновники США сообщили ему, что Трамп якобы не хочет встречаться с Зеленским до тех пор, пока не увидит, "как тот решит действовать, став президентом".
В сообщении информатора из разведки говорится, что высокопоставленные чиновники Белого дома пытались затруднить доступ ко всем записям телефонного разговора между Трампом и Зеленским.
Белый дом рассекретил сообщение информатора из разведки о скандальном разговоре Зеленского и Трампа. Полный текст можно прочитать на сайте Комитета по разведке Конгресса США.
Белый дом отправил служебную инструкцию о том, как реагировать на стенограмму разговора Зеленского с Трампом, в офис Демократической партии. Письмо пытались отозвать, но было слишком поздно, и скриншоты тезисов быстро распространились по сети.
До 30 сентября (окончание 2019 финансового года) США, вероятно, не успеют перевести Украине около $30 млн запланированной ранее военной помощи. Связано ли это с тем, что Трамп блокировал в августе средства для Украины, неизвестно.
Трамп обвинил членов Демократической партии США в давлении на Зеленского по делу бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера. По мнению Трампа демократы, которые побывали в Украине, "пытались заставить нового президента принять определенные меры".
Трамп должен быть привлечен к ответственности, заявил экс-вице-президент США Джозеф Байден после публикации стенограммы разговора Трампа и Зеленского.
Зеленский рассказал, что Трамп не спрашивал у него согласия на публикацию стенограммы их телефонного разговора, и что сам он не против этой публикации. В то же время Зеленский подчеркнул: "Я думал, что они опубликуют свою часть".
На брифинге с Трампом Зеленский заявил, что не намерен заставлять генпрокурора Руслана Рябошапку расследовать дело сына Джозефа Байдена, что Рябошапка должен рассматривать любые дела, и что никаких обещаний тут быть не может. Зеленский пояснил, что у Генпрокуратуры есть много важных вопросов: Иловайск, Майдан и коррупция.
Зеленский в ходе встречи с Трампом заявил о скандальном телефонном звонке, что это был хороший разговор и он считает, что давления не было. Зеленский пояснил, что не хочет принимать участия во внутренних вопросах США. "Я ценю ответ президента Зеленского", - сказал Трамп.
Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что опубликованная стенограмма разговора Трампа и Зеленского лишь подтверждает необходимость импичмента, сообщает CNN.
Председатель комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф заявил, что подробности разговора Трампа с Зеленским свидетельствуют о "классическом мафиозном вымогательстве у иностранного лидера", сообщает CNN. Шифф сказал, что детали разговора "показывают украинского президента, который отчаянно нуждается в поддержке США в войне с путинской Россией".
Белый дом обнародовал расшифровку телефонного разговора между Зеленским и Трампом, из-за которого Конгресс начал процедуру импичмента.
Экс-государственный секретарь США Хилари Клинтон заявила, что Трамп предал США и что она поддерживает импичмент американскому президенту.
Трамп считает, что его политические оппоненты - представители Демократической партии, - должны извиниться после того, как увидят стенограмму его телефонного разговора с Зеленским. Об этом Трамп написал в Twitter.
В разговоре с Трампом Зеленский обещал, что новый генпрокурор, который "будет 100% его человеком", изучит дело о компании, с которой был связан сын Джозефа Байдена.
Палата представителей Конгресса США начала процедуру импичмента Трампа, заявила спикер Палаты Нэнси Пелоси.
Трамп пообещал обнародовать полную запись телефонного разговора с украинским коллегой уже завтра: "Никакого давления и, в отличие от Джо Байдена и его сына, никаких "услуга за услугу".
Трамп приказал приостановить почти $400 млн военной помощи Украине по крайней мере за неделю до телефонного разговора с Зеленским, сообщает Washington Post. В Белом доме отвергли какую-либо связь между задержкой помощи и возможным давлением на Зеленского.
В штаб-квартире ООН, отвечая на вопрос, серьезно ли он воспринимает угрозы импичмента, Трамп сказал: "Совсем нет... Все знают, что это просто охота на ведьм от демократов".
В Киеве были обеспокоены последствиями того, что проигнорировали требования адвоката Трампа Рудольфа Джулиани, заявил сенатор-демократ Крис Мерфи. Он подчеркнул, что Зеленский не связывал в беседе с ним в Киеве "явным образом эти вещи, но был очень обеспокоен остановкой военной помощи со стороны США и очень озабочен переговорами, которые Джулиани вел с его командой".
Президент США вынужден был признать, что обсуждал с Зеленским коррупцию в Украине, упомянув в этом контексте Джозефа Байдена. По мнению Трампа, его призыв к Зеленскому по борьбе с коррупцией был "абсолютно идеальным".
Трамп опроверг обвинения, что договаривался о чем-то незаконном с главой другого государства, по традиции назвав "фейком" такие новости.
Информатор из разведки США пожаловался руководству после телефонного разговора Трампа с "неназванным иностранным лидером". WP пишет, что за пару недель до скандала тот беседовал по телефону с Зеленским. В США заговорили об импичменте.
В Конгрессе расследуют, пытался ли Белый дом "манипулировать" правительством Украины. Расследование инициировали три конгрессмена-демократа, возглавляющие комитеты по иностранным делам, разведке и надзору. Подозрение основывается на том, что Трамп приостановил в августе предоставление более $250 млн военной помощи Украине.