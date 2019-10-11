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Даст показания. Главу посольства США в Украине вызвали в Конгресс

Даст показания. Главу посольства США в Украине вызвали в Конгресс - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
11.10.2019, 22:43

Уильям Тейлор располагает информацией о задержке предоставления Украине военной помощи и роли в этом Белого дома

Палата представителей Конгресса США вызвала для дачи показаний Уильяма Тейлора, временно поверенного в делах США в Украине. Конгрессмены хотят заслушать его показания в рамках расследования об импичменте президента Дональда Трампа. Дата выступления пока не назначена. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько собственных источников.

Отмечается, что дипломаты, работавшие с послом, полагают: если бы Тейлору пришлось выбирать между тем, свидетельствовать перед Конгрессом, или остаться на должности топ-дипломата США в Украине, он бы выбрал последнее.

О том, что Тейлор располагает информацией о задержке предоставления Украине военной помощи и роли в этом Белого дома, стало известно после показаний бывшего спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

Палата представителей обнародовала переписку американских дипломатов и советника Владимира Зеленского Андрея ЕрмакаВ разговоре участвовал Тейлор, написавший тогда послу США в Евросоюзе Гордону Сондленду: "Как я уже говорил по телефону, я считаю это безумием - отказывать в военной помощи для помощи в политической кампании".

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