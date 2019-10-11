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Посол США в ЕС выступит в Конгрессе, несмотря на запрет Трампа

Посол США в ЕС выступит в Конгрессе, несмотря на запрет Трампа - Фото
Гордон Сондленд (Фото - EPA)
11.10.2019, 14:27

Республиканцы считают, что показания Сондленда могут помочь президенту США

Посол США в Европейском союзе Гордон Сондленд может выступить перед комитетами Конгресса в рамках расследования об импичменте президенту США Дональду Трампу, сообщает Axios со ссылкой на источники в Конгрессе.

После того, как Госдепартамент запретил Сондленду свидетельствовать перед Конгрессом, близкие к Трампу республиканцы призвали президента позволить послу предстать перед комитетами, сообщил изданию источник. Союзники Трампа верят, что свидетельство Сондленда будет полезным их стороне.

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"Республиканцы ищут хоть какой-то луч света, и Сондленд может им стать", - сообщил источник. - "Он пожертвовал $1 млн на инаугурацию Трампа. Он человек Трампа".

Сондленд – один из ключевых фигурантов истории о том, как Трамп, по версии его критиков, пытался убедить новое руководство Украины публично взять на себя обязательство расследовать дело против сына его конкурента на выборах Джо Байдена.

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