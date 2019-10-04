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Импичмент Трампа. В Госдепе говорили о "кошмарном сценарии": скан

Импичмент Трампа. В Госдепе говорили о "кошмарном сценарии": скан - Фото
Уильям Тейлор (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
04.10.2019, 10:14

Демократы в Конгрессе США рассекретили часть переговоров топ-чиновников Вашингтоне и Киева насчет американского президента и военной помощи Украине

У временного поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора были подозрения, что американский лидер Дональд Трамп может использовать заморозку военной помощи Украине как рычаг, чтобы Киев пообещал расследование по возможной коррупции экс-вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера в связи с украинской компанией Burisma. Это следует из расшифровки фрагментов смс-общения между Тейлором и послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, которую сегодня опубликовали в Конгрессе США.

LIGA.net приводит сокращенный вариант общение топ-чиновников США между собой и помощником президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком на эти и смежные темы.

9 августа спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер пишет личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани: "Привет, м-р мэр! Хорошо побеседовали с Ермаком прошлым вечером, он был доволен телефонным разговором с вами. Упомянул, что Z готовит заявление. Можем ли мы все собраться по телефону, чтобы убедиться, что я все правильно посоветую Z насчет того, что он должен говорить? Просто хочу убедиться, что мы все сделаем правильно. Спасибо!"

Сондленд параллельно одобрил идею Волкера, Джулиани сказал, что "да, можешь набрать сейчас".

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10 августа Ермак связался с Волкером, чтобы попросить того назвать дату встречи Зеленского с Трампом в Белом доме - перед тем, как Зеленский якобы должен будет сделать некое заявление о расследовании по делу 2016 года с Burisma.

"Как только будет дата, соберем брифинг, объявим о предстоящем визите, очертим видение перезагрузки отношений США-Украина, включая, среди прочего, расследование по Burisma и вмешательству в выборы", - сказал тогда Ермак, на что Волкер ответил "звучит прекрасно".

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17 августа Волкер и Сондленд снова пообщались на эту тему.

"Мы по-прежнему хотим, чтобы Ze дал нам недвусмысленный черновик по 2016-му и Burisma?" - спросил посол США в ЕС.

"Это ясный месседж на данный момент..." - ответил Волкер, и Сондленд пообещал набрать Ермака, чтобы напомнить ему об этом "черновике".

Этот кусок истории заканчивается 28 августа, когда Ермак отправил Волкеру статью в Politico о том, что Белый дом заморозил военную помощь Украине с комментарием "надо поговорить". Волкер согласился.

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30 августа Тейлор уведомил Волкера, что Трамп не приедет в Варшаву и, таким образом, не встретится там с Зеленским.

1 сентября Тейлор спросил Сондленда: "Мы теперь говорим о том, что расследование (по Байденам, - ред.) является условием для военной помощи и встречи в Белом доме?", на что получил ответ: "Набери меня".

9 сентября в разговоре с Сондлендом Тейлор сказал, что, задерживая помощь Украине, США "пошатнули уверенность" Киева в поддержке из Вашингтона, и это - "кошмарный сценарий".

"Я считаю безумием блокировать военную помощь, чтобы помочь (Трампу, - ред.) с политической кампанией", - добавил Тейлор.

В ответ на это Сондленд сказал: "Билл, уверен, ты неправ насчет намерений президента Трампа. Он же говорил совершенно ясно: никакой "услуги за услугу". Президент пытается оценить, на самом ли деле Украина собирается внедрить прозрачность и реформы, как обещал в ходе кампании президент Зеленский. Предлагаю прекратить СМСить туда-сюда. Если тебя это все еще беспокоит, рекомендую позвонить Лайзе Кенна (исполнительный секретарь Госдепа, - ред.) или S, чтобы поговорить на тему более прямо".

Справка. В сентябре СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента - Байдена, возможно, связанного с коррупцией в Украине лично или через сына Хантера. СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. LIGA.net ведет хронику скандала.

Как только имя Волкера "засветилось" в этом скандале, чиновник 28 сентября подал в отставку. Вчера он дал показания по этому делу в комитетах Конгресса.

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импичмент военная помощь Burisma Уильям Тейлор Гордон Сондленд
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