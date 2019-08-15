Зеленский позитивно влияет на ситуацию в Донбассе - Тейлор

Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что при президенте Владимире Зеленском ситуация в Донбассе изменилась в лучшую сторону. Об этом сказал в интервью Европейской правде.

Журналисты спросили дипломата, заметил ли он какие-либо изменения в Донбассе после того, как Зеленский стал президентом.

"Да, да! Я уже увидел изменения! И они позитивные", - ответил посол.

Объяснил он свою позицию тем, что команде президента удалось сохранить перемирие, несмотря на потери украинских бойцов.

"Я вижу, что Зеленский пытается его сохранить, даже несмотря на нападение на прошлой неделе, когда погибли четверо морских пехотинцев. Ведь это нападение могло положить конец перемирию, но Зеленский считает, что надо его сохранять и дальше", - сказал Тейлор.

Дипломат отметил, что команда президента смогла изменить отношение к жителям временно оккупированным территорий. Это Тейлор заметил во время посещения пунктов пропуска в Крыму и Луганской области.

"Представителей новой власти, которые были вместе со мной, интересовало, как сделать пересечение этой линии проще для украинцев, живущих по обе ее стороны. Я видел, что их это искренне беспокоит. Они искали, как облегчить бремя для этих людей", - объяснил дипломат.

Тейлор также позитивно оценил действия новой власти по отношению к экипажу танкера NEYMA и разведению сил в Станице Луганской.

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