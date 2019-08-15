Путин единственный кто может остановить войну, - посол США

Уильям Тейлор (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Посол США в Украине Уильям Тейлор заявил, что единственный, кто может остановить войну в Донбассе - это президент страны-агрессора РФ Владимир Путин. Об этом дипломат сказал в интервью Европейской правде.

На уточняющий вопрос журналистов, может ли Украина остановить войну в Донбассе, Тейлор ответил: "Нет. Единственный, кто может это сделать - Владимир Путин. Но что важно, и что отличается - это, что в моменты обострения Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты".

Теперь, как заявляет Тейлор, существует возможность того, что президенты Украины и РФ будут обсуждать вопросы Донбасса, Черного моря, Керченского залива.

По словам посла США, Путин может закончить войну в Донбассе хоть завтра: "Он просто может сказать террористам, чтобы те остановились. Он может забрать с Донбасса российскую армию, спецслужбы, российское вооружение - и все".

Также, по мнению американского дипломата, при президенте Владимире Зеленском изменилось четыре вещи: "Первое - это отношение украинцев к оккупированным территориям, второе - новое стремление к двухсторонним переговорам с РФ. Третье - новый уровень заинтересованности в благополучии людей по обеим сторонам".

Тейлор считает, что еще одно изменение - это стремление развести вооружение: "Если пример Станицы Луганской будет успешным и будет продублирован в других местах вдоль линии разграничения - это вполне может привести к изменениям".