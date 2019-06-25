Глава посольства США назвал два приоритета своей работы в Украине

Уильям Тейлор (фото - usip.org)

Деоккупация Донбасса и борьба с коррупцией будут основными приоритетами работы временного поверенного в делах США в Украине посла Уильяма Тейлора. Об этом он рассказал журналистам, передает Hromadske.

"Когда я был (послом в Украине – ред.) 10 лет назад, не было войны. С 2009 года я работал в американском институте мира, мы искали возможности, чтобы россияне ушли с Донбасса. Пока я тут, мы это видим, как главный приоритет – чтобы Россия ушла с Донбасса", - сказал он.

Дипломат добавил, что второй его приоритет – война с коррупцией. "Я остаюсь оптимистом и с нетерпением буду работать с гражданским обществом в этом направлении", - сказал Тейлор.

Он также пояснил, что сейчас Вашингтон продолжается искать постоянного посла в Украине, потом кандидатура должна пройти через утверждение в Сенате.

18 июня Тейлор прибыл в Киев. Он заявил, что ждет выстраивания "прочных рабочих отношений" с президентом Владимиром Зеленским, его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами. Дипломат США также обещает поддержку "крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом".