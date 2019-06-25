Тейлор: США всегда были против возвращения России в ПАСЕ

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Соединенные Штаты Америки не являются членом Совета Европы, однако всегда четко высказывались против безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает Укринформ.

"Вы знаете, что США не являются членом Совета Европы, вы также знаете, что мы выступали против возвращения России в ПАСЕ и четко выражали свою позицию", - сказал Тейлор.

В этом контексте он отметил усилия украинской делегации, направленные на то, чтобы предотвратить возвращение россиян в ПАСЕ.

Тейлор также подчеркнул, что, по мнению США, Россия не должна включать в состав делегаций, а ЕС и Совет Европы не должны принимать у себя тех россиян, которые находятся в санкционном списке Евросоюза и США.

В ночь на 25 июня 2019 года 118 депутатов ПАСЕ решили, что делегация РФ, которую изгнали из зала заседаний в 2015 году за агрессию их страны против Украины, может вернуться, не выполнив никаких обязательств. Среди стран, поддержавших это решение, - Франция, Германия, Италия, Австрия, Нидерланды, Швейцария.