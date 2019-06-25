ПАСЕ открыла двери для возвращения делегации России

Президент ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье (фото - Council of Europe/ Candice Imber)

В ночь на сегодня, 25 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за правки в регламент санкционного механизма, которые дают возможность изгнанной в 2015 году из зала заседаний делегации РФ вернуться туда без какого-либо ограничения права голоса - и без выполнения международных обязательств.

Дебаты с подачи команды Украины продолжались около девять часов. Делегаты ПАСЕ отклонили более 200 украинских поправок к резолюции.

В итоге резолюцию де-факто о возвращении России поддержали 118 делегатов, 62 проголосовали против этого, а 10 воздержались.

"Украина, британцы, грузины, страны Балтии, поляки - они были против. Нас меньшинство. Мы не предали принципы СЕ, в отличие от тех, кто продал за деньги - ради взноса России (около $60-75 млн, - ред.). Мы не предали память тысяч погибших и раненых. Мы - большие европейцы, на самом деле, чем те, кто забыл своих убитых Россией соотечественников", - пишет член украинской делегации Ирина Геращенко о делегатах, в частности из Нидерландов, чьи соотечественники были убиты при атаке ракетой ЗРК Бук на Боинг над Донбассом в 2014 году.

Таким образом, уже сегодня россияне могут вернуться в ПАСЕ, что, по словам другого члена украинской делегации Борислава Березы, означает реальную перемену евростандартов. Украинцы оспорят поданные на утверждение Ассамблеей полномочия РФ.

"Но, зная настрой Комитета Министров Совета Европы и руководства ПАСЕ, можно предположить, что россияне отобъются", - пишет он.

Глава украинской делегации Владимир Арьев ранее посетовал, что президенту Владимиру Зеленскому события в ПАСЕ неинтересны, а также сказал, что происходящее сейчас - это своеобразная "Антанта 2.019". По его мнению, началось саморазрушение ведомства.

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