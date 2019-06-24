"Антанта 2.019". Зеленскому события в ПАСЕ неинтересны - Арьев

Владимир Арьев (фото - Council of Europe, Genevieve Engel)

24 июня открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, где будет рассмотрен вопрос принятия правок в статут этой организации, благодаря которым в зал сможет вернуться ныне подсанкционная российская делегация.

Глава украинской делегации Владимир Арьев пишет у себя в Facebook, что "сегодня в Страсбурге тяжелый день", потому что "каждая сессия ПАСЕ в последние годы становилась тяжелее предыдущей в вопросе санкций против российской делегации".

"Эта может стать решающей. Разница между 2014 годом и нынешним моментом - в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев, теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, существенно увеличенная за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция", - пишет он.

Как выразился нардеп, это своеобразная "Антанта 2.019".

Арьев посетовал на то, что президенту Владимиру Зеленскому "события в ПАСЕ неинтересны".

"Поэтому результат (рассмотрения вопроса возвращения РФ в ПАСЕ, - ред.) непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой... Держите за нас кулаки", - резюмировал он.

Антанта - военно-политический блок России, Франции и Британии в 1904-1907 годах, создан в ответ на союз Германии, Австро-Венгрии и Италии.

Россия не участвует в сессиях Ассамблеи с января 2015-го после того, как РФ лишили там права голоса.

В начале июня в комитете ПАСЕ прошел проект резолюции, который дает РФ лазейку для возвращения в эту структуру вопреки тому, что страна не выполнила международные обязательства, в частности, по Украине. Глава украинской делегации в ПАСЕ Арьев призвал Зеленского срочно встретиться с делегацией, так как ситуация "критическая".

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