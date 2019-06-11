Арьев призывает Зеленского отреагировать на ситуацию в ПАСЕ

Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в Facebook опубликовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором призывает главу государства встретиться с делегацией и отреагировать на ситуацию в ПАСЕ.

Арьев публично попросил Зеленского о встрече, чтобы украинская делегация могла объяснить ему, "какой может быть реакция высшего чиновника, ответственного за украинские внешние отношения, на то, что сейчас происходит в ПАСЕ".

Ранее в ПАСЕ приняли проект резолюции, которая усложнит применение санкций, в частности, к России. Арьев назвал эту ситуацию "близкой к критической". Он направил Зеленскому письмо с просьбой наконец отреагировать на происходящее.

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