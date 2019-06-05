Арьев: Ситуация в ПАСЕ близка к критической

Фото - пресс-служба ПАСЕ

Ситуация в Парламентской ассамблее Совета Европы "близка к критической" и глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев направил письмо президенту Владимиру Зеленскому с просьбой отреагировать наконец на эту ситуацию. Об этом он сообщил в Facebook.

Депутат напомнил, что МИД уже сделал "четкое заявление о пересмотре отношений с ассамблеей в случае безусловного возвращения РФ".

Арьев также сообщает, что в секретариате ПАСЕ считают "самоубийственными" предложения по изменению регламента, безотносительно России: после этого организация теряет свой смысл и силу.

"Я написал письмо новому президенту с просьбой отреагировать наконец на эту ситуацию, когда ради политической целесообразности Германии и глава в Совете Европы Франции может быть существенно ограничен санкционный механизм в угоду России, что является плохим сигналом для всего демократического мира и ничем иным, как потаканием агрессору", - заявил глава украинской делегации.

Он также сообщил, что сейчас "история пошла по новому кругу" и в ближайшее время украинская делегация вместе с союзниками из других стран "будут делать все, чтобы остановить разрушительный для Совета Европы сценарий".

4 июня министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что разрешить России вернуться в ПАСЕ без выполнения ею ключевых условий – это как изменить преступнику наказание с лишения свободы на условное осуждение.

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