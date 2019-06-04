Климкин сравнил возвращение РФ в ПАСЕ с преступлением

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Разрешить России вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы без выполнения ею ключевых условий – это как изменить преступнику наказание с лишения свободы на условное осуждение. Такое мнение в Facebook высказал министр иностранных дел Павел Климкин.

"При этом, преступник никак не раскаялся", - добавил он.

Климкин подчеркнул, что Совет Европы рискует стать слабее и потерять "важный кредит доверия", если вернет РФ в ПАСЕ, и "Европа, к сожалению, тоже".

3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, из-за которой будет сложнее применять санкции, в частности, против России. По словам главы делегации, "пророссийские силы" аргументировали решение тем, что "нужно сохранить доступ 140 млн россиян к Европейскому суду по правам человека".