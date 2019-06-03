В ПАСЕ приблизили возвращение российской делегации

Фото - пресс-служба ПАСЕ

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы принял проект резолюции, из-за которой будет сложнее применять санкции, в частности, против России. Об этом глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев написал в Facebook.

"Мы были против, но многие из тех, кто голосовали за резолюцию, говорили, что, возможно, россияне примут компромисс, потому что "нужно их наконец критиковать в лицо, ведь они не меняются", - сказал Арьев.

По словам главы делегации, "пророссийские силы" аргументировали решение тем, что "нужно сохранить доступ 140 млн россиян к Европейскому суду по правам человека". Он добавил, что "никакого сигнала от ответственных за иностранные дела у Зеленского в ПАСЕ так и не пришло".

Сегодня, 3 июня, в Париже прошло регламентное заседание ПАСЕ, на котором рассмотрят вопрос относительно России. Перед заседанием Арьев заявлял, что если РФ все же вернут в состав организации, это может вызвать новый кризис в Совете Европы.

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