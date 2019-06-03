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03.06.2019, 09:48

Украинская делегация в ПАСЕ: Пойти на уступки - принять шантаж РФ

Украинская делегация в ПАСЕ: Пойти на уступки - принять шантаж РФ - Фото
Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

Вопрос по России будут рассматривать в ПАСЕ сегодня

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев считает, что если Российскую Федерацию все же вернут в состав организации, это может вызвать новый кризис в организации. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle

По мнению нардепа, после того, как страна-оккупант вернется в ПАСЕ, Совет Европы может потерять доверие правозащитников, общественных организаций и реформаторов. 

Он добавил, что власти РФ не сделали "ни малейшего шага по исполнению требований ПАСЕ, а таким шагом могло быть освобождение всех украинских заключенных". 

"В этих условиях пойти на уступки - значит принять российский шантаж", - уверен Арьев.

Сегодня, 3 июня, в Париже пройдет регламентное заседание ПАСЕ, на котором рассмотрят вопрос относительно России. Ранее Арьев заявлял, что риск того, что РФ вернут в состав ассамблеи, очень большой

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Теги: пасе, владимир арьев, совет европы
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