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18.05.2019, 22:04

Порошенко присвоил дипломатические ранги Арьеву и Герасимову

Порошенко присвоил дипломатические ранги Арьеву и Герасимову - Фото
Фото: пресс-служба президента

Соответствующий указ опубликован на сайте Администрации президента

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Действующий президент Петр Порошенко присвоил дипломатические ранги ряду украинских государственных чиновников и депутатов Верховной Рады. Соответствующий указ опубликован на сайте АП.

Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен главе Комитета ПАСЕ по вопросам культуры, образования, науки и медиа, депутату Владимиру Арьеву; замглавы МИД Егору Божко; главе постоянной делегации Рады в Парламентской ассамблее ОБСЕ, главе фракции БПП Артуру Герасимову, послу Украины в Греции Сергею Шутенко.

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Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса присвоен генеральному консулу Украины в Дюссельдорфе Владиславу Егорову и послу Украины в Беларуси Игорю Кизиму.

Дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса присвоен заместителю руководителя главного департамента стратегического планирования и оперативного обеспечения - руководителю департамента стратегического планирования Администрации президента Марии Витушок.

Сегодня Порошенко предоставил гражданство Украины оператору-документалисту Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилу Винницкому и главе администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу.

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Теги: Артур Герасимов, Петр Порошенко, владимир арьев, дипломат, ранг
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