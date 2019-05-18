Порошенко дал гражданство еще трем иностранцам

Фото: president.gov.ua

Действующий президент Петр Порошенко предоставил гражданство Украины оператору-документалисту Юрию Грузинову, преподавателю Киево-Могилянской бизнес-школы Михаилу Винницкому и главе администрации морских портов Украины Райвису Вецкагансу. Об этом сообщает пресс-служба АП.

"Считаю, что это большая гордость и большая честь для вас стать гражданами Украины. И очень приятно для Украины иметь таких граждан", - сказал Порошенко на встрече с Винницким, Грузиновым и Вецкагансом.

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Они поблагодарили Порошенко и заверили, что будут продолжать работать на благо Украины.

Вчера Порошенко предоставил украинское гражданство экс-депутату Госдумы РФ Илье Пономареву и двоюродной сестре украинского режиссера Олега Сенцова Наталье Каплан.