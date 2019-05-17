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17.05.2019, 17:05

Сестра Сенцова Наталья Каплан получила гражданство Украины

Сестра Сенцова Наталья Каплан получила гражданство Украины - Фото
Фото: скриншот видео

Наталья Каплан приехала в Украину, после того так в России посадили ее брата

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Двоюродная сестра политазаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова - Наталья Каплан получила украинское гражданство. Об этом она написала на своей страницы в Facebook.

Наталья Каплан приехала в Украину, после того так в России посадили ее брата. Она начала заниматься делами брата сразу после его задержания российскими силовиками.

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10 мая 2014 года российская ФСБ задержала в Симферополе Олега Сенцова по обвинению в подготовке терактов возле памятника Ленину, мемориала Вечного огня и офисов крымских пророссийских организаций.

После этого Сенцов был похищен из Крыма российскими спецслужбами и этапирован в следственный изолятор московской тюрьмы Лефортово. Адвокат режиссера сообщал, что к его подзащитному применялись пытки, чтобы выбить из него показания.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд РФ приговорил Олега Сенцова к 20 годам строгого режима.

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Теги: гражданство, Олег Сенцов, наталья каплан
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