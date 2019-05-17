Порошенко дал гражданство экс-депутату Госдумы РФ

Пономарев Илья, российский оппозиционер

Президент Петр Порошенко дал гражданство Украины экс-депутату Госдумы РФ Илье Пономареву.

"Наконец, это случилось! Сегодня, действующий президент Украины Петр Порошенко, в последний рабочий день своей каденции, подписал указ о предоставлении мне украинского гражданства, согласно государственному интересу", - написал Пономарев.

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Он отметил, что будет использовать новый статус "с целью получения новых иностранных инвестиций для страны, создания новых рабочих мест, увеличения государственного бюджета - все это для роста благосостояния украинцев".

Ранее двоюродная сестра политазаключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова - Наталья Каплан получила украинское гражданство.