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17.05.2019, 17:46

Арьев: РФ еще не в ПАСЕ, но риск большой, очень большой

Арьев: РФ еще не в ПАСЕ, но риск большой, очень большой - Фото
Владимир Арьев (фото - пресс-служба ПАСЕ)

По словам главы делегации Верховной Рады в ПАСЕ, украинская позиция ослаблена, а последствия возвращения РФ в ПАСЕ - разворот санкций

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Россию еще не вернули в Парламентскую ассамблею Совета Европы, но ситуация там - "паскудная" и риск возвращения РФ в организацию очень большой. Об этом в своем Facebook заявил глава делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ Владимир Арьев.

Он пояснил, что вернуть Россию в ПАСЕ невозможно без изменения в регламент: "Решение принимает только ПАСЕ, а не Комитет министров, правительственная составляющая не решает за парламентскую".

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При этом Арьев подчеркнул, что сегодня в Хельсинки большинство министров иностранных дел членов Совета Европы "дали соответствующий сигнал ПАСЕ".

"Риск безусловного возвращения России большой. Очень большой. Украинская позиция ослаблена и ситуацией в ВР (неважно, роспуск или без коалиции - все плохо), и полным отсутствием позиции новоизбранного президента", - заявил Арьев.

Он также пояснил, что последствия возвращения России в ПАСЕ "очевидны": начало разворота санкций, существенный подрыв доверия к "ключевой организации, которая 70 лет назад была основана для защиты демократии, прав человека и верховенства права".

Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна остаться в Совете Европы со всеми правами и обязанностями. Позже комитет министров Совета Европы поддержал решение, по которому все страны-члены, включая Россию, должны голосовать на выборах нового генсекретаря организации в июне.

Читайте также: "Позорное решение". Кулеба раскритиковал Совет Европы из-за РФ

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Теги: Россия, пасе, владимир арьев, совет европы
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