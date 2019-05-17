"Позорное решение". Кулеба раскритиковал Совет Европы из-за РФ

Дмитрий Кулеба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодняшнее решение Совета Европы о том, что все страны-члены должны иметь право участвовать в уставных органах организации, а также должны голосовать на выборах нового генерального секретаря организации - "позорное", заявил в своем Twitter постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Украина и 5 других государств проголосовали против этого решения во время принятия проекта на уровне послов. Это противоречивое и позорное по контексту решение", - написал он.

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Кулеба также сообщил, что консенсуса по этому вопросу в комитете министров нет.

"Борьба будет продолжаться в ПАСЕ на уровне депутатов", - подытожил дипломат.

Ранее сегодня министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия должна остаться в Совете Европы со всеми правами и обязанностями. Позже комитет министров Совета Европы поддержал решение, по которому все страны-члены, включая Россию, должны голосовать на выборах нового генсекретаря организации в июне.