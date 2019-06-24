Глава делегации Украины в ПАСЕ: Началось саморазрушение ведомства

Фото - пресс-служба ПАСЕ

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье "грубо нарушила регламент: своевольно изменила повестку дня, когда голосование показало, что голосов для этого недостаточно". Об этом сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Он уточнил, что, согласно правилам, для изменения повестки дня необходимо 2/3 голосов, а не простое большинство.

"Такой откровенной наглости я не помню за все 6,5 лет работы ПАСЕ. Мало того, Паскье все признала после того, как я взял слово и указал ей на это нарушение, но…отказалась исправлять неправомерные действия!", - написал нардеп.

"Саморазрушение ПАСЕ началось", - добавил он.

Арьев также сообщил, что украинская делегация обратилась в регламентный комитет и потребовала отстранения Паскье от ведения сессии.

В начале июня в комитете ПАСЕ прошел проект резолюции, который дает РФ лазейку для возвращения в эту структуру вопреки тому, что страна не выполнила международные обязательства, в частности, по Украине. Арьев призвал президента срочно встретиться с делегацией, так как ситуация "критическая".

Ранее сегодня Арьев заявил, что Владимиру Зеленскому события в ПАСЕ неинтересны, а также сказал, что происходящее сейчас - это своеобразная "Антанта 2.019".

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