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24.06.2019, 15:28

МИД Франции назвал условия возврата РФ в ПАСЕ: ничего об Украине

МИД Франции назвал условия возврата РФ в ПАСЕ: ничего об Украине - Фото
Амели де Моншален и генсек СЕ Турбьерн Ягланд (фото - ЕРА)

Кремль должен внести членский взнос и позволить комиссару СЕ отслеживать в стране права граждан. Больше требований к РФ в ПАСЕ у МИД Франции нет.

Госсекретарь французского МИД по европейским делам Амели де Моншален полагает, что для возвращения российской делегации в ПАСЕ Москве достаточно внести членский взнос и дать возможность комиссару Совета Европы по правам человека инспектировать территорию РФ. О том, что Россию лишили права голоса в ПАСЕ за ее агрессивную политику по Украине, чиновница не упомянула, пишет Европравда.

Вопрос о санкциях против РФ и необходимости освобождения украинских политзаключенных в РФ задал ей член украинской делегации Алексей Гончаренко.

Говоря о том, что нужно, чтобы ПАСЕ снял ограничительные меры против россиян, де Моншален сказала, что СЕ уже сделал несколько уступок России, чтобы позволить ей вернуться в Страсбург, и добавила: в Европе ждут встречных шагов Москвы.

Рассуждая об этих шагах, сотрудница МИД Франции не упомянула российскую агрессию против Украины. Вопрос выполнения двух упомянутых выше условий Россия, по словам де Моншален, должна рассмотреть "в ближайшие дни".

Она уверена, что делегацию РФ в ПАСЕ нужно восстановить в правах: это, по ее словам, "поможет простым россиянам сохранить возможность обращаться в ЕСПЧ".

"Мы должны учитывать интересы всех, включая россиян, их права не должны нарушаться. Простые россияне не могут стать заложником политических разногласий", - уверена член МИД Франции, имея ввиду под "разногласиями", по-видимому, войну России против Украины.

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Теги: агрессия России, пасе, лобби кремля, мид франции, Амели де Моншален
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