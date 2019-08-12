Советник из Офиса Зеленского: Войска РФ готовятся к войне - видео

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Иван Апаршин сообщает, что войска у границ Украины готовятся к проведению воздушной и наземной операций

Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин сообщил, что российские военные готовятся к полномосштабному вторжению. Об этом он сказал в комментарии Донбасс.Реалии.

По его мнению, сперва агрессор нанесет авиаудар. "Я уверен на 100%, что первым этапом будет проведение полномасштабной воздушной операции. Участвовать будет не только авиация, но также ракетные войска и артиллерия, средства радиоэлектронной борьбы. Агрессоры от этого не отказались", - сообщил он.

Апаршин сообщает, что сухопутные войска РФ, находящиеся возле украинской границы, готовятся к наземной операции. "Сегодня они отказываются от бригадной системы управления и переходят на дивизионную систему. Ранее они отказались от оперативных командований и снова перешли на военные округа. Были созданы два оперативно-стратегических направления. Все это говорит о том, что группировка войск готовится к войне", - заявил эксперт.

Он также настаивает, что о вероятном вторжении украинцам следует открыто говорить и готовиться к нему.

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Теги: война в донбассе, вторжение, иван апаршин
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