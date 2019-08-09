Javelin для украинских бойцов. США готовы к поставкам – видео

Временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор сообщил, что США готовы поставить для ВСУ дополнительную партию противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на слова американского дипломата.

"Мы готовы продать это вооружение Украине. Правительства наших стран сейчас ведут переговоры для согласования условий", - сообщил Тейлор.

Javelin – это переносной противотанковый ракетный комплекс, который весит всего 20 кг. С помощью него пехотинец может уничтожить бронированную цель в радиусе двух километров.

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