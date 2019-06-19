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19.06.2019, 06:50

Экс-посол США: Украине надо дать больше систем Javelin

Экс-посол США: Украине надо дать больше систем Javelin - Фото
Джон Хербст (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Джон Хербст на слушаниях в Сенате призвал Соединенные Штаты усилить поддержку Украины

Бывший посол США в Украине Джон Хербст на слушаниях в Сенате призвал Соединенные Штаты усилить поддержку Киева - в частности, рассмотреть возможность предоставления большего количества систем Javelin. Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, военная поддержка Запада, особенно обеспечение Украины современным оружием, таким как противотанковые системы, усиливает давление на Россию.

"Я поддерживаю президента Трампа в вопросе его решительности в предоставлении оружия Украине. Но США должны рассмотреть возможность предоставить больше систем Javelin и обеспечить ее большим количеством контрбатарейных радаров. Эти радары уменьшат потери среди украинцев", - подчеркнул дипломат.

Он также отметил, что США должны обеспечить Украину береговыми радарами, скоростными катерами для специальных операций Mark V и противокорабельными ракетами.

"Это поможет Украине сдерживать провокации Кремля на море, рост числа которых мы наблюдаем на протяжении последних 18 месяцев", - убежден Хербст. По его мнению, поддержка Украины является существенной, но она не столь эффективна, как могла бы быть.

Ранее глава наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент НАНУ, академик Владимир Горбулин высказал мнение, что в нынешних условиях Украине недостаточно иметь на вооружении армии переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, нужны еще и противоракетные комплексы Patriot.

Конгресс США предлагает увеличить военную помощь Украине и начать поставлять ракеты класса "земля-воздух". Такая норма содержится в поправке к закону о финансировании Пентагона: поправка снимает запрет на продажу ракет для ПЗРК.

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Теги: Джон Хербст, война, Javelin, оружие
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