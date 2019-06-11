Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
11.06.2019, 18:33

Горбулин: Джавелинов - мало, Украине нужны системы Patriot

Горбулин: Джавелинов - мало, Украине нужны системы Patriot - Фото
Владимир Горбулин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Основная задача - развитие отношений с США и НАТО на этапе разработки военных технологий, уверен академик

В нынешних условиях Украине недостаточно иметь на вооружении армии переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, нужны еще и противоракетные комплексы Patriot. Такое мнение высказал глава наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент НАНУ, академик Владимир Горбулин, передает Укринформ.

"Для нас Patriot были бы гораздо важнее в сегодняшних обстоятельствах. Я думаю, что мы должны работать через общественные институты в том числе, чтобы убедить американских коллег в том, что Киев - это актив, а не пассив, и он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада", - заявил Горбулин.

Академик отметил, что для Украины очень важно развивать отношения с США в оборонной сфере и наращивать взаимодействие с НАТО.

"Стержневая задача наших отношений - ставки на получение критических технологий, привлечение западных компаний к работу на украинском рынке, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение лицензий. Мы сегодня очень туго движемся в этом направлении", - сказал он.

По мнению Горбулина, национальное законодательство в этой сфере несовершенно, его надо менять, в первую очередь если речь идет о научно-исследовательской работе в гособоронзаказе отечественным частным предприятиям.

Patriot - противоракетный комплекc, состоящий из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

23 мая Сенат США предложил увеличить до $300 млн и существенно расширить политику безопасностной помощи Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Владимир Горбулин, ВСУ, нато, Patriot, вооружение, Javelin
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 