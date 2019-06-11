Горбулин: Джавелинов - мало, Украине нужны системы Patriot

Владимир Горбулин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В нынешних условиях Украине недостаточно иметь на вооружении армии переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, нужны еще и противоракетные комплексы Patriot. Такое мнение высказал глава наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент НАНУ, академик Владимир Горбулин, передает Укринформ.

"Для нас Patriot были бы гораздо важнее в сегодняшних обстоятельствах. Я думаю, что мы должны работать через общественные институты в том числе, чтобы убедить американских коллег в том, что Киев - это актив, а не пассив, и он может превратиться в вооруженную, надежно защищенную витрину Запада", - заявил Горбулин.

Академик отметил, что для Украины очень важно развивать отношения с США в оборонной сфере и наращивать взаимодействие с НАТО.

"Стержневая задача наших отношений - ставки на получение критических технологий, привлечение западных компаний к работу на украинском рынке, создание наукоемких совместных предприятий, приобретение лицензий. Мы сегодня очень туго движемся в этом направлении", - сказал он.

По мнению Горбулина, национальное законодательство в этой сфере несовершенно, его надо менять, в первую очередь если речь идет о научно-исследовательской работе в гособоронзаказе отечественным частным предприятиям.

Patriot - противоракетный комплекc, состоящий из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

23 мая Сенат США предложил увеличить до $300 млн и существенно расширить политику безопасностной помощи Украине в оборонном бюджете на 2020 год. Из указанной суммы $100 млн должны быть направлены исключительно на летальные виды вооружений.