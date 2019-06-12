В Конгрессе предлагают начать поставлять Украине ракеты для ПЗРК

Фото: EPA

Конгресс США предлагает увеличить военную помощь Украине и начать поставлять ракеты класса "земля-воздух". Об этом сообщает Радио Свобода.

Такая норма содержится в поправке к закону о финансировании Пентагона: поправка снимает запрет на продажу ракет для ПЗРК.

Ее инициаторы - конгрессмены Элиот Энгель (демократ) и Майкл Маккол (республиканец).Ожидается, что она ее примут без усилий, но это не значит, что вооружение начнут поставлять сразу. Сначала это решение должен одобрить ряд ведомств, включая Пентагон.

Кроме того, отмечает Радио Свобода, цели для зенитных ракет у Украины пока ограничены: у поддерживаемых Россией сепаратистов нет истребителей, а сама Россия, если направит в Украину боевую авиацию, разоблачит себя и свою роль в конфликте.

Принятие этой поправки - часть мер Конгресса по увеличению военной поддержки Украины.

Два отдельных законодательных акта, которые должны пройти Палату представителей и Сенат, требуют увеличить ежегодную военную помощь Украине со стороны США до $300 млн.

Глава наблюдательного совета Украинского института исследований безопасности, первый вице-президент НАНУ, академик Владимир Горбулин считает, что в нынешних условиях Украине недостаточно иметь на вооружении армии переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, нужны еще и противоракетные комплексы Patriot.