Украинские военные в Донбассе еще ни разу не применили Javelin

Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

Украинские военные в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе пока ни разу не применили Javelin. Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с общиной Золотоноши и Золотоношского района, сообщает корреспондент Укринформа.

"Почему так важен был Javelin? Потому что это очень современное противотанковое оружие. Что называется, выстрелил и забыл - ракета сама находит российский танк и уничтожает его. И сейчас пока ни одного выстрела из Javelin на фронте не произошло", - сказал Порошенко.

Реклама

По его словам, с тех пор как у ВСУ появились Javelin, боевики "просто прекратили танковые обстрелы". "Уже год в нас не стреляют из танков, потому что отказываются", - сообщил президент.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина может использовать Javelin в случае, если Россия начнет танковое наступление.