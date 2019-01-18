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18.01.2019, 21:11

Украинские военные в Донбассе еще ни разу не применили Javelin

Украинские военные в Донбассе еще ни разу не применили Javelin - Фото
Петр Порошенко (фото - пресс-служба президента)

По словам президента, с тех пор как у ВСУ появились Javelin, боевики "просто прекратили танковые обстрелы"

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Украинские военные в районе проведения операции объединенных сил в Донбассе пока ни разу не применили Javelin. Об этом президент Петр Порошенко заявил на встрече с общиной Золотоноши и Золотоношского района, сообщает корреспондент Укринформа.

"Почему так важен был Javelin? Потому что это очень современное противотанковое оружие. Что называется, выстрелил и забыл - ракета сама находит российский танк и уничтожает его. И сейчас пока ни одного выстрела из Javelin на фронте не произошло", - сказал Порошенко.

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По его словам, с тех пор как у ВСУ появились Javelin, боевики "просто прекратили танковые обстрелы". "Уже год в нас не стреляют из танков, потому что отказываются", - сообщил президент.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Украина может использовать  Javelin в случае, если Россия начнет танковое наступление.

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Теги: петр порошенко, война, Донбасс, Javelin, танк
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