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Существует восемь вариантов российской агрессии – Defense Express

Существует восемь вариантов российской агрессии – Defense Express - Фото
Фото: ЕРА
07.08.2019, 19:18

Наиболее вероятным и в то же время наиболее опасным сценарием в Defense Express называют гражданскую войну

Директор сотрудничающей с оборонными предприятиями информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец сообщил о разработке восьми сценариев возможной агрессии РФ против Украины. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства".

Директор Defense Express описал четыре наиболее вероятных, по их мнению, сценария российской агрессии, которые могут произойти в ближайшие 10 лет.

1. Гражданская война, спровоцированная извне

Наиболее опасное развитие событий. Конфликт может быть разожжен спецслужбами РФ для дестабилизации внутренней ситуации в стране. Цель – заставить украинское правительство принимать нужные агрессору решения.

2. Полномасштабное вторжение РФ

Менее вероятен, но не менее опасен. Высок риск, что в случае быстрой интервенции Украине придется рассчитывать только на собственные силы, поскольку западные партнеры могут не успеть сориентироваться.

3. Втягивание Украины в конфликт между другими странами

Эксперты опасаются, что в случае возникновения глобальной войны между Россией и Западом, Украина может оказаться "между молотом и наковальней", от чего пострадает население, экономическая и военная мощь страны.

4. Приграничный конфликт

Возникновение конфликтов на отдельных направлениях оценили средним уровнем опасности. Однако отмечается, что такой конфликт может стать первым шагом к широкомасштабному вторжению.

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