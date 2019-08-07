Макрон согласен встретиться в Нормандском формате

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже в июне (фото - ЕРА)

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский проинформировал Макрона о гибели четырех украинских военных в результате обстрела.

"Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью сорвать мирный процесс, начатый украинской стороной", - говорится в заявлении пресс-службы.

Зеленский проинформировал Макрона о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса и согласования шагов, направленных на окончательное решение конфликта.

Президент Франции высказал полную поддержку инициатив Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Макрон обещал связаться с Путиным и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать инициативу.

Зеленский планирует сегодня позвонить и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.