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Макрон согласен встретиться в Нормандском формате

Макрон согласен встретиться в Нормандском формате - Фото
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон во время встречи в Париже в июне (фото - ЕРА)
07.08.2019, 16:57

В ходе телефонного разговора Зеленский и Макрон обсудили обострение на фронте и согласились провести встречу в Нормандском формате

Президент Владимир Зеленский поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский проинформировал Макрона о гибели четырех украинских военных в результате обстрела.
"Глава государства отметил, что это не первый обстрел со стороны противника, который имеет целью сорвать мирный процесс, начатый украинской стороной", - говорится в заявлении пресс-службы.

Зеленский проинформировал Макрона о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент призвал лидеров стран Нормандской четверки срочно собраться для сохранения мирного процесса и согласования шагов, направленных на окончательное решение конфликта. 

Президент Франции высказал полную поддержку инициатив Украины и согласился с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время. Макрон обещал связаться с Путиным и Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы согласовать инициативу.

Зеленский планирует сегодня позвонить и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

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Эммануэль Макрон Владимир Зеленский нормандская четверка
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