Помощник Богдана заявил о вероятной агрессии РФ в ближайшее время

Иван Апаршин (скриншот видео)

Помощник главы Офиса президента Иван Апаршин считает, что в ближайшей или среднесрочной перспективе открытый военный конфликт с Россией является вероятным. Об этом он сказал во время круглого стола "Ключевые военные вызовы для Украины и возможности реагирования государства", сообщает Укринформ.

"Я как эксперт, имея соответствующие документы, цифры, утверждаю, что в ближайшей перспективе, а возможно и в среднесрочной перспективе, вооруженный конфликт с Российской Федерацией является вероятным", - сказал он.

По мнению Апаршина, любые экспертные обсуждения системы безопасности Украины должны исходить из этого аргумента. "Вооруженные силы Украины и страна в целом должны готовиться к возможной агрессии (я не говорю об уровне этой агрессии, о ее масштабах) со стороны Российской Федерации", - сказал помощник Андрея Богдана.

Он привел в пример Японию, которая готовится к цунами, не зная, когда именно оно будет.

При этом Апаршин подчеркнул, что это его личная позиция, а не официальная политика власти.