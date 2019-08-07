Зеленский собрал силовиков в Офисе президента: говорят о Донбассе

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

Сегодня с утра, 7 августа, президент Владимир Зеленский проводит совещание с топ-чиновниками силовых ведомств и армейских подразделений из-за вчерашней гибели четырех военнослужащих на востоке Украины. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе главы государства.

Совещание проходит в Офисе президента Украины.

На Банковую пришли начальник Генштаба Руслан Хомчак, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк и представители воюющих на востоке подразделений ВСУ.

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Утром 6 августа 2019 года около Павлополя в Приазовье из-за обстрела со стороны боевиков (с использованием, как предполагается, мины калибра 82 мм с переходником под трубу РПГ-7) погибли четыре морпеха из 36-й бригады ВСУ, которые были заняты на работах по укреплению позиции.

Президент обратился к французскому коллеге Эмманюэлю Макрону, канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и лидеру страны-оккупанта РФ Владимиру Путину с призывом как можно скорее возобновить переговоры в нормандском формате. LIGA.net пишет в теме дня, что Москва нарушает перемирие и "вынуждает Зеленского воевать".

LIGA.net шестой год ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины.

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