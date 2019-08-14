Минск не работает. Оккупанты стягивают танки и артиллерию - ОБСЕ

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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированных территориях десятки артиллерийских установок, размещенных с нарушением линий отвода. Об этом сообщается в отчете миссии от 13 августа.

В непосредственной близости к линии разграничения были обнаружены семь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122 мм, 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 и 2 буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б", 152 мм.

В ОБСЕ отмечают, что размещение тяжелого вооружения за линиями отвода является грубым нарушением минских договоренностей.

Наблюдатели также зафиксировали тяжелое вооружение, размещенное не вблизи линии разграничения, однако вне положенных для хранения тяжелого вооружения мест. На полигонах вблизи Луганска были обнаружены 16 единиц буксируемой артиллерии, пять самоходных гаубиц 2С1 и 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 122 мм.

Миссия зафиксировала вне положенных для хранения мест танки - вблизи временно оккупированого Луганска находятся 50 танков неустановленного типа (трое из них, вероятно, Т-64).

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