Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Минск не работает. Оккупанты стягивают танки и артиллерию - ОБСЕ

Минск не работает. Оккупанты стягивают танки и артиллерию - ОБСЕ - Фото
Фото: STRINGER/ЕРА
14.08.2019, 10:34

В ОБСЕ зафиксировали размещение тяжелого вооружения вблизи линии разграничения в Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала на оккупированных территориях десятки артиллерийских установок, размещенных с нарушением линий отвода. Об этом сообщается в отчете миссии от 13 августа.

В непосредственной близости к линии разграничения были обнаружены семь реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122 мм, 22 реактивные системы залпового огня БМ-21 и 2 буксируемые гаубицы 2А65 "Мста-Б", 152 мм.

В ОБСЕ отмечают, что размещение тяжелого вооружения за линиями отвода является грубым нарушением минских договоренностей.

Наблюдатели также зафиксировали тяжелое вооружение, размещенное не вблизи линии разграничения, однако вне положенных для хранения тяжелого вооружения мест. На полигонах вблизи Луганска были обнаружены 16 единиц буксируемой артиллерии, пять самоходных гаубиц 2С1 и 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 122 мм.

Миссия зафиксировала вне положенных для хранения мест танки - вблизи временно оккупированого Луганска находятся 50 танков неустановленного типа (трое из них, вероятно, Т-64).

Читайте также: Javelin для украинских бойцов. США готовы к поставкам – видео

Напишите нам
война в донбассе обсе линия разграничения артиллерия танк линия отвода
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 