Радиоразведка РФ "разъезжает" по оккупированной Макеевке: видео

Комплекс радиоразведки "ТОРН", принадлежащий стране-оккупанту РФ ездит по территории Макеевки в оккупированном Донбассе. Об этом свидетельствует видео опубликованное на YouTube-канале InfoNapalm.

В издании InfoNapalm сообщают, что видео снятое одним из жителей оккупированной Макеевки, датируется январем 2019 года. В кадр на видео попал проезжающий современный российский комплекс радиоразведки "ТОРН".

Как информирует InfoNapalm, российская машина двигается по улице Героев Сталинграда в оккупированной Макеевке.

Также издание сообщает, что в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 10 февраля 2019 года уже фиксировалось появление в оккупированном Донбассе комплекса радиоразведки РФ "ТОРН".

"А в июле 2019 года в сети появилось видео, на котором одно из подразделений ВСУ 29 июня 2019 года уничтожили комплекс радиоразведки "ТОРН" вблизи населенного пункта Майорово, Донецкая область", - добавили в InfoNapalm.

31 июля, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы была активизирована работа по поиску пропавших без вести в Донбассе.