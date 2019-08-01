Радиоразведка РФ "разъезжает" по оккупированной Макеевке: видео

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Сообщается, что в отчете СММ ОБСЕ за 10 февраля 2019 года также фиксировалось появление в оккупированном Донбассе комплекса радиоразведки РФ "ТОРН"

Комплекс радиоразведки "ТОРН", принадлежащий стране-оккупанту РФ ездит по территории Макеевки в оккупированном Донбассе. Об этом свидетельствует видео опубликованное на YouTube-канале InfoNapalm.

В издании InfoNapalm сообщают, что видео снятое одним из жителей оккупированной Макеевки, датируется январем 2019 года. В кадр на видео попал проезжающий современный российский комплекс радиоразведки "ТОРН".  

Как информирует InfoNapalm, российская машина двигается по улице Героев Сталинграда в оккупированной Макеевке. 

Также издание сообщает, что в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за 10 февраля 2019 года уже фиксировалось появление в оккупированном Донбассе комплекса радиоразведки РФ "ТОРН". 

"А в июле 2019 года в сети появилось видео, на котором одно из подразделений ВСУ 29 июня 2019 года уничтожили комплекс радиоразведки "ТОРН" вблизи населенного пункта Майорово, Донецкая область", - добавили в InfoNapalm. 

31 июля, в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы была активизирована работа по поиску пропавших без вести в Донбассе.

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Теги: война, Донбасс, торн
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